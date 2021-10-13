Картофельный ажиотаж в ДНР пойдет на спад: Привезти главный овощ в Республику теперь в пять раз дешевле

Сейчас самый дешевый картофель в ДНР – белорусский. Он стоит от 45 до 50 рублей Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Единый экономический совет (ЕЭС) установил новую ставку ввозных таможенных пошлин на картофель в ДНР. Регулятор снизил ее в пять раз!

ЦЕНА, КОТОРАЯ НЕ ОСТАВИТ «БЕЗ ШТАНОВ»

Решением ЕЭС ставка ввозной пошлины на картофель установлена в размере 1 процента от таможенной стоимости, в то время как ранее она составляла 5 процентов.

Такие меры вызваны картофельным ажиотажем в Республике. В последние недели картофель – основной овощ для жителей Донбасса – продемонстрировал невиданный ценовой скачок. Его цена возросла более чем вдвое. А еще в середине сентября в Донецке за главный овощ в магазинах и на рынке просили 25-30 рублей за килограмм.

- По-хорошему картофель в ДНР сейчас должен стоить от 40 до 60 рублей (в зависимости от сорта и размера). Эта та цена, которая не оставит продавцов «без штанов» и устроит покупателей. И это не популизм, а вполне реальная цель. Для этого достаточно отрегулировать торговые наценки – оптовые и розничные, - уверены эксперты.

Сейчас самый дешевый картофель в ДНР – белорусский. Он стоит от 45 до 50 рублей. Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Ожидается, что Луганске картофель тоже подешевеет. Напомним, что в начале сентября ДНР и ЛНР договорились о создании единого экономического пространства. В тот же день начал работать ЕЭС.

НЕИЗВЕСТНО, СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЮТ ТОРГОВЦЫ

Согласно действующему законодательству, на картофель предельная оптовая надбавка от импортной стоимости должна составлять не более 15 процентов, а предельная торговая – 25 процентов.

Ценообразование в Республике контролирует Министерство доходов и сборов. Его специалисты совместно с сотрудниками полиции проводят соответствующие проверки торговых точек.

В Миндоходов «КП» сообщили, что сейчас их ведомство прорабатывает вопрос внесения изменений в Закон «О налоговой системе», которые обеспечат отражение реальных доходов, полученных от реализации товаров.

Основной проблемой осуществления контроля ценообразования является отсутствие первичных документов, подтверждающих приобретение товаров, у субъектов хозяйствования, находящихся на специальных режимах налогообложения (упрощенный налог и патентная система налогообложения).

При этом некоторые предприниматели уклоняются от уплаты налогов. Это случаи сговора с крупными импортерами, которые соглашаются занизить фактурные (указанные в счете) цены на ввозимые в Республику овощи и фрукты.

- Поэтому для эффективной борьбы со спекуляцией необходимо, чтобы у субъектов хозяйствования всех форм собственности были документы, подтверждающие приобретение и происхождение товара, - подчеркнули в Министерстве доходов и сборов ДНР.

КСТАТИ

Согласно решению Решению ЕЭС, таможенную пошлину снизили и на другие основные овощи. В частности, до 1 процента на томаты, капусту, морковь, огурцы, сладкий перец, горох, фасоль, репчатый лук и лук-шалот, а также чеснок. До этого ввозная пошлина на них составляла от 3 до 5 процентов.

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