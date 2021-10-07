Картофельный бум в ДНР продолжается: Оптовики хотят обхитрить власть

Буквально за несколько дней стоимость картофеля взлетела в два раза и на этом не остановилась Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В прошлых публикациях «Комсомолки» мы поднимали проблему небывалого рывка цен на один из главных продуктов питания жителей ДНР – картофель.

Никто не хотел уступать

С 25–30 рублей за килограмм, буквально за несколько дней цена взлетела в два раза и на этом не остановилась. Картошкой с огорода уже торгуют по 100 рублей –на самом дорогом – Крытом рынке.На одном из самых дешевых рынков, на Привокзальном, утром 6 октября поставили цену в 80 рублей за килограмм. За ценой на 10–20 рублей дешевле нужно побегать.

Власти ДНР отреагировали быстро. Депутаты сообщили, что нужно что–то делать и так быть не должно. Глава Республики Денис Пушилин собрал экстренное совещание. На ковер были вызваны представители профильных министерств.

После непростого разговора вывод был один: виноваты спекулянты, будут проверки и штрафы.Рыночники отреагировали мгновенно. Буквально сразу по окончанию совещания у Пушилина, они закрасили цены маркером, а на вопрос «Почем картошка?» - называли прежнюю завышенную цену и ни рублем дешевле!

Мелкий опт тоже в шоке

- На самом деле с властью оптовики ссориться не хотят, - сказала нам Елена Петровна, у которой несколько точек по продаже овощей на ж-д рынке. – Скажу по секрету, на следующей неделе оптовики снизят цену. Но на несколько дней! Потом опять поднимут. Так что, если кто хочет запастись – самое время поспешить на рынки со вторника.

- А оптовики не боятся, что люди откажутся покупать картошку по нереально высокой цене и она просто превратится в кашу. Ведь скоро заморозки!

- Я не знаю – о чем оптовики думают. Кивают на таможенные сборы, мол возросли (власти это отрицают – Ред.). Да, долго хранить картошку особо негде.

- Покупатели ругаются? Стали меньше овощей брать?

Тут Елена Петровна взяла паузу: вдох–выдох, явно подбирая цензурные слова:

- Вы думаете мы, мелкий опт, не говорим крупным торгашам о настроениях наших покупателей? Да у меня каждый день к вечеру голова раскалывается от возмущенных криков. Каждый (а у меня почти все покупатели – постоянные) подойдет и сердито расскажет, что думает о «наглых торгашах», еще хуже – если поплачется о нищенской пенсии и болезнях, о том, что не за что лекарства купить, Вот вместо подорожавшей гречки, которой в очередной раз решили спасаться от ковида, наши граждане, покупают теперь не килограмм, а полкило. А на овощах пока не экономят. Ну не проклинают пока, и за это спасибо!

Таможенные пошлины не увеличивались

Многие продавцы и предприниматели пеняют все на таможенные пошлины на ввоз картофеля, которые, по их словам, выросли вдвое. «Чего картошка дорогая? Золотая что ли?» – спрашивают покупатели. «А вы не у нас спрашивайте! Оптовики говорят, что это пошлина выросла, аж вдвое!» – то и дело отвечают на рынке.

Однако в правительстве эту информацию опровергли. Временно исполняющая обязанности министра доходов и сборов Злата Кашникова сообщила на совещании с Главой Республики, что таможенные пошлины на социально значимые продукты питания, в том числе и картофель, не увеличивались.

– Мы просчитывали, что если брать таможенную стоимость, и фактурную стоимость, которую показывают, картошка у нас на рынках должна быть по 25 рублей, – заявила Злата Вячеславовна, после чего руководитель государства сообщил, что даст поручение организовать проверки, чтобы разобраться в происходящем.

Что если цена на опте рухнет?

Один из продавцов овощей на рынке задал нам задачку не из легких, предложив представить ситуацию, выход из которой найти не так и просто. С этой задачкой мы не могли не поделиться с нашими читателями, немного ее интерпретировав.

Допустим, после проверок, которые организованы в Республике, оптовики признают спекулятивную составляющую и согласятся снизить цены до 25 рублей за килограмм, к примеру. Значит ли это, что цена тут же упадет на рынке?

Представим предпринимателя Ивана, который еще неделю назад оптом нагреб полтонны картофеля по 50 рублей, чтобы продать ее по 60. Прошло время и цена на опте рухнула. Что деть Ивану, который толком и продать ничего не успел? Ставить ценник 30 рублей и при этом потерять около 10 тысяч? Или держать позиции на 60 и со временем ломать голову, как избавиться от гнилой картошки, каковой она станет, если в соседних палатках цена будет в два раза дешевле?

Остается надеться, что при появлении такой ситуации, специалисты найдут решение, которое устроит всех. А отпраздновать снижение цены на один из любимых овощей, можно будет картофелем, приготовленным по любимому рецепту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Картофельный ажиотаж в ДНР – кто виноват в росте цен?

В ближайшие дни картофель в Донецке может стать дороже, чем в Москве (подробнее)