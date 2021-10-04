Глава ДНР Денис Пушилин поручил в кратчайшие сроки разобраться с ростом цен на картофель Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сегодня Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин провел совещание по вопросам подорожания цен в ДНР, в частности на картофель, с руководителями профильных ведомств.

- Сегодня есть необходимость обсудить остросоциальные вопросы, - обратился руководитель государства. - Потому что на фоне тех положительных тенденций, которые мы с вами наблюдали, – имеется в виду создание единого экономического пространства с ЛНР, – мы видим рост цен на продукты питания.

Руководители министерств по очереди выступали с докладами. По словам временно исполняющего обязанности министра доходов и сборов Златы Кашниковой, таможенные пошлины на социально значимые продукты питания, к которым относится картофель, не увеличивались. Она попросила Дениса Пушилина инициировать проверки с привлечением МВД.

- Это необходимо для того, чтобы отследить торговую наценку, - сказала Кашникова.

- Здесь мы видим спекуляционную составляющую в данном росте цен на картофель, – сказал Глава Республики, отметив, что сегодня будет поручение о совместных проверочных мероприятиях для министерств доходов и сборов внутренних дел.

Глава ДНР провел совещание с руководителями профильных министерств по вопросам ценовой политики. Фото: сайт Главы ДНР

Министр агропромышленной политики и продовольствия Артем Крамаренко назвал причины роста цен. Одна из них, по его словам, спекулятивная, вторая – объективная.

- В действительности в Российской Федерации произошел рост закупочных цен с полей. Сложилась такая ситуация, что южные регионы не дали нужного объема урожая, и наблюдается увеличение цен, - говорит Крамаренко. - Мы в эти дни перевели санитарные службы на круглосуточный режим работы для того, чтобы не допускать каких-то срывов и сбоев поставок. Только с 1 по 4 октября к нам поступило 1,5 тысячи тонн картофеля.

В завершение совещания Глава Донецкой Народной Республики призвал разобраться с ситуацией в кратчайшее сроки и создать условия, что она больше не повторялась.

- Для населения, для граждан Республики данный рост цен критичен. Работаем! – призвал Пушилин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эпидемия коронавируса в ДНР разрастается: Контроль карантинного режима усилят

Медицинские чиновники видят главную проблему в людях без масок (подробнее)