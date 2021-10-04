Картофельный ажиотаж в ДНР – кто виноват в росте цен?

До войны главными поставщиками картофеля были Сумская и Харьковская области. Теперь, когда граница с Украиной закрыта, помощи можно ожидать только от российских властей и бизнеса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Главный овощ для всех жителей Донбасса – картофель – продемонстрировал невиданный ценовой скачок. Всего за несколько дней его цена возросла вдвое и продолжает увеличиваться.

Пошел на рекорд

Если в средине сентября килограмм картофеля стоил 25-30 рублей, то по состоянию на 4 октября даже 60 рублей за килограмм выглядит привлекательно.

На некоторых рынках «земляное яблоко» (так в старину называли этот овощ) стоит 75 и более рублей за килограмм. Есть версии, что к концу месяца стоимость достигнет сотни. Это дороже, чем в центре Москвы.

- Берем на семью около 150 килограмм картошки каждый год. Храним в подвале и на всю зиму хватает, - говорит дончанка Марина Степанова. - Однако в этот раз придется ждать понижения цен или практически отказаться от любимого овоща. Взять и отдать 9 тысяч рублей за картошку, при том, что рассчитывали на 4 тысячи, не хочется.

- Решила купить 40 килограмм на зиму. Живу одна – мне хватит, - говорит жительница столицы Галина, складывая небольшие сеточки картошки разных сортов в багажник такси. – Вот беру у всех понемножку, выбираю тщательно. А как еще быть? Продавцы то и дело подталкивают, говоря, что вот-вот цены еще могут скакануть.

Отметим, что Республика не одинока в этой проблеме. В Ростове-на-Дону также можно встретить ценник 60 напротив упаковки картофеля. Кто виноват в происходящем, попыталась разобраться донецкая «Комсомолка».

Глава ДНР Денис Пушилин поручил в кратчайшие сроки разобраться с ростом цен на картофель Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Версия первая – сговор

Опрошенные рыночные торговцы не спешат делиться своими мнениями под запись. Но намекают – оптовики греют руки на ценовом ажиотаже.

- Подожди, в ноябре столько фур въедет, в каждом дворе этой картошкой торговать будут. А гнилой и низкосортной – так со скидкой! - говорит грузчик железнодорожного рынка Иван, попыхивая сигаретой без фильтра. – С голоду никто не помрет, нечего паниковать. Все привезут и цена снизится, но (многозначительно поднимает он палец) на чуть-чуть.

Власти также уверены, что имеет место ценовой сговор. Торговцев ждут проверки – вот только эти меры никогда еще цены значительно не сбивали. А вот дефицит, бывало, создавали.

Версия вторая – погода и конъюнктура рынка

В Ростовской области России оптовые цены на картофель также выросли – до 27 рублей за килограмм при покупке партии от 20 тонн. В прошлом году осенью ростовский картофель стоил 20-25 рублей за килограмм в розницу. А у старушек возле автомагистралей покупали еще дешевле.

У донецких продавцов есть версия, что не весь урожай собрали из-за дождей в одних регионах и засухи в других, а уже собранное направили в крупные российские города. Так что Донбассу придется подождать. Продавцы предполагают, что ситуация может стабилизироваться в ноябре.

- Какие бы цены не были, если картошку будут брать все меньше, цену придется снижать всем, чтобы она вовсе не пропала и не отправилась на мусор, - говорит продавщица небольшой точки на Пролетарском рынке. - Так что в такой ситуации, продавая картошку, и мы рискуем потерять, вместо того, чтобы заработать.

Денис Пушилин: Мы видим спекуляционную составляющую

4 октября Глава Республики провел совещание по вопросам ценовой политики и поручил организовать проверки.

Причины роста цен на картофель руководитель Республики Денис Пушилин обсудил с руководителями профильных министерств. Судя по всему, совещание было вызвано социальным напряжением и созвано в экстренном порядке.

- Очень важно услышать настоящие причины роста цен на картофель. И хотелось бы услышать предложения – что необходимо сделать в краткосрочной перспективе для того, чтобы эту ситуацию поменять и контролировать в полной мере, – обратился Денис Пушилин к участникам встречи.

Временно исполняющая обязанности министра доходов и сборов Злата Кашникова сообщила о мониторинге цен на картофель и обратилась к руководителю Республики с просьбой инициировать проверки с привлечением правоохранителей, чтобы отследить торговую наценку. Она подчеркнула, что таможенные пошлины на социально значимые продукты питания, в том числе и картофель, не увеличивались.

- Здесь мы видим спекуляционную составляющую, – констатировал Глава Республики. – Сегодня будет поручение о совместных проверочных мероприятиях для Министерства доходов и сборов и Министерства внутренних дел.

Министерству доходов и сборов и аппарату Уполномоченного по правам предпринимателей было поручено в течение двух дней подготовить пакет предложений для недопущения таких ценовых скачков в будущем.

- Действующие механизмы необходимо реализовывать в кратчайшие сроки. Для населения, для граждан Республики данный рост цен критичен. Работаем! – завершил совещание лидер государства.

Кстати, через несколько часов после совещания корреспондент «Комсомолки» отправился на одну из небольших оптовых баз в Донецке. Предприниматели, узнав о скорых проверках, закрасили цены на картонках маркером, оставив только название сортов. Однако стоимость картофеля снижать не спешили. Возможно, причина проблемы в более крупных оптовиках, которые задают ценовую политику.

Глава ДНР Денис Пушилин поручил в кратчайшие сроки разобраться с ростом цен на картофель. Фото: сайт Главы ДНР

За четыре дня полторы тысячи тонн картофеля

Власти сообщили, что задержек поставок не наблюдается.

Министр агропромышленной политики и продовольствия Артем Крамаренко назвал две причины, которые привели к сложившейся ситуации.

- Одна – это, конечно, спекулятивного характера. Вторая – объективная. В действительности в Российской Федерации произошел рост закупочных цен с полей. Сложилась такая ситуация, что южные регионы не дали нужного объема урожая, и наблюдается увеличение цен, - доложил Артем Крамаренко. - Мы в эти дни перевели санитарные службы на круглосуточный режим работы для того, чтобы не допускать каких-то срывов и сбоев поставок. Только с 1 по 4 октября к нам поступило полторы тысячи тонн картофеля.

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