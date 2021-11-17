Родион Мирошник: Киев должен не возмущаться по поводу указа Путина о гуманитарной поддержке Донбасса, а содействовать его реализации

Родион Мирошник советует украинским политикам глубже изучить Минские соглашения. Фото: ФБ/Родион Мирошник

Киев должен содействовать реализации указа Президента РФ Владимира Путина о гуманитарной поддержке населения республик Донбасса, поскольку он соответствует Минским соглашениям. Так прокомментировал представитель ЛНР в подгруппе по политическим вопросам Контактной группы Родион Мирошник заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Кулеба заявил о том, что указ Президента России якобы противоречит Минским договоренностям и что он ждет со стороны Франции и Германии осуждения действий Кремля.

- Киев этому указу должен не только не возмущаться, но содействовать его реализации. Так как он в точности соответствует Минским соглашениям, приверженность которым президент Украины Владимир Зеленский декларировал два года назад в Париже в присутствии лидеров Франции, России и Германии, - написал на своей странице в соцсети Мирошник.

Он пояснил, что этот указ никак не противоречит Минским соглашениям, которые предусматривают содействие со стороны центральных органов власти Украины трансграничному сотрудничеству с регионами Российской Федерации.

Мирошник добавил, что Минскими соглашениями как раз недовольна Украина, которая их стремится растоптать и разрушить каждым своим действием и заявлением, начиная от несоблюдения режима прекращения огня, заканчивая отказом закрепить особый статус Донбасса в Конституции Украины.

Напомним, что Президент Российской Федерации подписал указ, в соответствии с которым в России признаются действительными сертификаты о происхождении товаров, выдаваемые органами (организациями), действующими в республиках Донбасса. Также допускаются на равных условиях с товарами российского происхождения произведенные в ЛНР и ДНР товары в целях осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров отдельными видами юридических лиц. Кроме этого, отменяются экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР/ЛНР и обратно.

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