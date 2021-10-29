В ДНР прошли совместные учения танкистов и мотострелков

Во время учений солдаты показали высокий уровень мастерства и справились со всеми задачами на «отлично». Фото: УНМ ДНР

В Донецкой Народной Республике продолжается проведение плановых контрольных занятий по боевой подготовке. Военнослужащие Народной милиции оттачивают свое мастерство, чтобы быть готовыми к отражению возможной атаки со стороны противника. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

- Основное внимание было уделено совместной подготовке мотострелковых и танковых подразделений, - рассказал он.

Представитель оборонного ведомства отметил, что во время учений военнослужащие показали высокий уровень мастерства и справились со всеми задачами на «отлично».

Напомним, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе существенно обострилась. Украинские войска регулярно обстреливают территорию Республики из тяжелой артиллерии, а 26 октября и вовсе нарушили статус-кво, захватив поселок Старомарьевка в «серой зоне».

В представительстве ДНР в СЦКК уверены, что такими действиями Киев демонстрирует готовность к развязыванию полномасштабной войны. По мнению представителей Республики, Украина намерена перейти к активным боевым действиям по всей линии соприкосновения. На этот факт указывает и то, что 26 октября украинские военные впервые применили на Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar в боевых условиях.

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