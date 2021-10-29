Украинские военные нанесли несколько артиллерийских ударов по ДНР

При обстрелах киевские силовики использовали арторудия калибром 152 миллиметра, минометы и гранатометы. Фото: штаб «ООС»

За прошедшие сутки подразделения украинской армии три раза нарушили режим тишины на линии соприкосновения с ДНР. Об этом заявили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под огнем украинской армии оказались поселки Минеральное и Старомихайловка на донецком и город Докучаевск на мариупольском направлениях, - сообщили наблюдатели.

Отмечается, что для ударов по территории ДНР украинские силовики использовали тяжелую артиллерию - орудия калибром 152 миллиметра, а также 82-миллиметровые минометы, ручные и станковые противотанковые гранатометы. Всего в направлении Республики киевские войска выпустили 26 снарядов и мин.

- Все попытки Донецка задействовать координационный механизм для оперативного установления режима тишины украинская сторона в очередной раз проигнорировала, - подчеркнули представители Республики.

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