В ОБСЕ признали, что наблюдатели ЛНР в СЦКК обеспечивали безопасность в районе Золотого

По каким-то причинам представители ОБСЕ до сих пор не обнародовали видеозапись с места событий Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В своем отчете специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила тот факт, что 13 октября представители Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обеспечивали безопасность проведения ремонтных работ в районе Золотого. Об этом сообщило Представительство ЛНР в СЦКК.

- В опровержение лживых обвинений украинской стороны наблюдатели ОБСЕ, осуществлявшие мониторинг, подтвердили проведение ранее согласованных дорожными службами работ в присутствии наблюдателей СЦКК ЛНР, обеспечивающих безопасность, - сказано в сообщении.

При этом представители Республики подчеркнули, что каких-либо фактов разведывательных действий или же нарушений со стороны офицеров ЛНР миссия не зафиксировала. После чего задали вопрос - почему же при наличии записи видеомониторинга с места событий миссия до сих пор не обнародовала ее? Вопрос риторический.

Напомним, 13 октября украинские силовики захватили в плен сотрудника представительства ЛНР в СЦКК. После этого Луганск прекратил все контакты с Киевом, а Донецк направил в адрес ОБСЕ ноту протеста.

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