Луганск прекратил все контакты с Киевом в СЦКК

ЛНР потребовала от Украины немедленно освободить представителя Республики. Фото: rianru

Представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) прекратило все контакты с Киевом. Отсутствие взаимодействия с украинской стороной продлится ровно до тех пор, пока в Республику не будет возвращен захваченный в украинский плен офицер представительства Андрей Косяк. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- В настоящее время представительство ЛНР в СЦКК полностью прекратило взаимодействие с украинской стороной до возвращения их сотрудника, - сообщил он.

От лица оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко призвал международных посредников обратить пристальное внимание на преступные действия Киева и оказать содействие в освобождении незаконно удерживаемого пленника.

Напомним, 13 октября во время согласованных с украинской стороной работ по очистке дороги в районе КПВВ «Первомайск-Золотое» военнослужащие из состава 24-ой бригады ВСУ захватили в плен одного из наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК. Украинские диверсанты воспользовались тем, что сотрудник луганского представительства не был вооружен.

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