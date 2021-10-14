В Донецке установят памятник легендарному комбату Мотороле

Ополченец «Моторола» во время военного парада, посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Фото: Александр КОЦ

В прифронтовом Киевском районе Донецка установят памятник погибшему командиру отдельного разведывательного батальона «Спарта» Арсену Павлову (позывной Моторола). Сообщение об этом разместили на официальном сайте мэрии, где опубликовано соответствующее распоряжение главы администрации города под №2282.

- Мемориал будет установлен на площади имени Павлова Арсена Сергеевича, южнее здания администрации Киевского района, - уточнили подробности в мэрии.

По информации Донецкого агентства новостей, рабочие уже приступили к возведению памятника, который сделали из гранита. По предварительным данным, его открытие приурочат к 5-летней годовщине со дня гибели знаменитого Героя ДНР.

Напомним, командир ополчения Моторола погиб 16 октября 2016 года в Донецке в результате украинской диверсии. Был похоронен на кладбище в Ленинском районе столицы.

Читайте также

В ЛНР украинские боевики захватили в плен сотрудника представительства Республики в СЦКК

Вооруженное нападение на военного Республики было совершено в районе Золотого (подробнее)