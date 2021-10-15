Донецк направил ОБСЕ ноту протеста из-за удержания Киевом наблюдателя ЛНР

Наталья Никонорова обратила внимание посредников на риск создания опасного прецедента Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Донецк направил в адрес ОБСЕ ноту против недопустимых действий Киева и попросил оказать содействие в немедленном освобождении взятого в плен украинскими силовиками наблюдателя ЛНР. Об этом сообщила полномочный представитель Донецкой Народной Республики на минских переговорах, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова.

- Вчера направили ноту в адрес спецпредставителя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе, а также в адрес главы СММ ОБСЕ, в которой выразили категорический протест против недопустимых действий Киева. Более того, мы обратили внимание посредников на риск создания опасного прецедента, - рассказала она.

По словам Никоноровой, в случае отсутствия реакции со стороны международных наблюдателей сохранится риск возникновения подобных инцидентов в будущем.

- Что, в свою очередь, неминуемо вызовет ситуацию, когда напряженность на линии соприкосновения вырастет в десятки, если не в сотни раз, - заявила министр.

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