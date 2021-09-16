Киев молчит в ответ на обвинения республик в обстрелах важных объектов жизнеобеспечения Донбасса

На месте взрыва на нефтебазе в Донецке нашли фрагменты украинского беспилотника, доказательства были сняты на видео. Фото: Мининформ ДНР
Киев отмалчивается в ответ на обвинения республик в обстрелах важных объектов жизнеобеспечения Донбасса. Об этом по итогам прошедшей видеоконференции Контактной группы сообщила полномочный представитель ДНР на Минских переговорах, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова.
- На все озвученные факты официальный представитель Киева ответил полным молчанием. И в этом случае молчание красноречивее любых слов. Зеленскому и его команде абсолютно безразлично население Донбасса, жизнь и здоровье людей, - сказала полпред.
Напомним, на прошлой неделе ВСУ вели прицельный огонь по Донецкой Народной Республике. Украинским обстрелам подверглись жилые районы, две шахты, газопроводы, линии электропередач, а 11 сентября с украинского беспилотника был произведен взрыв на нефтебазе в Донецке.
В ходе переговоров представители ДНР предложили Киеву провести совместную инспекцию поврежденных объектов. На это последовал отказ.
- Если смелости лично приехать украинским представителям не хватает, то есть вариант продемонстрировать место атаки на территории нефтебазы по видеосвязи, - напомнила Наталья Никонорова.
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