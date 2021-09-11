В Донецке на нефтебазе произошел взрыв

В Кировском районе столицы Донецкой Народной Республики на нефтебазе произошел взрыв. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

- Произошел взрыв в Кировском районе города на нефтебазе, - сообщил он.

Мэр Донецка отметил, что причины происшествия устанавливаются.

На месте работают специальные службы Донецкой Народной Республики.

Тем временем, в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Докучаевске ранены два мирных жителя. Пострадавших мужчину и женщину госпитализировали в городскую больницу.

Ранее сообщалось, что с начала дня 11 сентября киевские силовики выпустили по трем населенным пунктам Донецкой Народной Республики 32 120-миллиметровых мины.

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