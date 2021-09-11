С начала дня ВСУ выпустили по ДНР 32 мины калибра 120 миллиметров

ВСУ стреляют по мирным жителям. Фото: штаб ООС

Армия Украины выпустила 32 120-миллиметровые мины по территории Донецкой Народной Республики с начала дня 11 сентября. Об этом свидетельствуют сообщения Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

В 7.05 со стороны поселка Верхнеторецкое Верхнее по району поселка Верхнеторецкое Нижнее было выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров.

В 8.17 и 9.45 обстрелу с позиций ВСУ в Троицком по поселку Озеряновка и с позиций киевских силовиков в Березовом по Докучаевску было выпущено 20 120-миллиметровых мин.

В результате украинского обстрела Докучаевска ранения получили два мирных жителя. Пострадавших мужчину и женщину госпитализировали в городскую больницу.

Отмечается, что украинская сторона в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма.

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