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Политика11 сентября 2021 13:21

С начала дня ВСУ выпустили по ДНР 32 мины калибра 120 миллиметров

11 сентября украинская армия ведет огонь по окрестностям Ясиноватой, Докучаевска, Горловки
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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ВСУ стреляют по мирным жителям. Фото: штаб ООС

ВСУ стреляют по мирным жителям. Фото: штаб ООС

Армия Украины выпустила 32 120-миллиметровые мины по территории Донецкой Народной Республики с начала дня 11 сентября. Об этом свидетельствуют сообщения Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

В 7.05 со стороны поселка Верхнеторецкое Верхнее по району поселка Верхнеторецкое Нижнее было выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров.

В 8.17 и 9.45 обстрелу с позиций ВСУ в Троицком по поселку Озеряновка и с позиций киевских силовиков в Березовом по Докучаевску было выпущено 20 120-миллиметровых мин.

В результате украинского обстрела Докучаевска ранения получили два мирных жителя. Пострадавших мужчину и женщину госпитализировали в городскую больницу.

Отмечается, что украинская сторона в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма.

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