«Народная милиция даст отпор любому агрессору!» Глава ЛНР дал ответ на заявление Зеленского о вероятности полномасштабной войны с Россией

Леонид Пасечник предупредил, что не стоит пугать жителей Донбасса. Фото: АГ ЛНР

Народная милиция даст отпор любому агрессору, который решит напасть на Республику. Об этом заявил Глава ЛНР Леонид Пасечник.

Президент Украины Владимир Зеленский во время прошедшего сегодня в Киеве форума YES Brainstorming сказал, что допускает вероятность полномасштабной войны с Россией.

- И не стоит пугать нас заявлениями Совета национальной безопасности и обороны о том, что вы не захотели в 2014 году захватывать Луганск и Донецк, а сейчас готовы выполнить любую боевую задачу. В 2014-м вы пошли танками против народного ополчения, костяком которого стали люди мирных профессий. Сейчас на защите наших рубежей стоит подготовленная Народная милиция, которая даст отпор любому агрессору! – сказал Пасечник.

Он также прокомментировал высказывание Зеленского об отношениях украинцев и россиян, назвавшего их пропастью, которая сделала население Украины и России врагами.

- Ни вы, ни Порошенко не сделали ничего для того, чтобы сплотить русских и украинцев. И говорить от имени народа, в вашем случае, вряд ли уместно. Мы по-прежнему остаемся братьями и сестрами, которых связывают тысячелетняя история, общая вера и многовековые традиции. И если у вас нет желания и сил залатать эту «пропасть», то мы, славяне, сделаем это сами! – заявил Глава Республики.

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