Уничтожены минометчики 58-й бригады ВСУ, виновные в ранении двоих жителей Донецка

Обстрел Донецка не прошел для украинских минометчиков безнаказанно. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Раненые жители Киевского района Донецка отомщены. Об этом сообщил замкомандующего Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- По подтвержденным данным разведки, в результате вынужденного ответного огня, нашими защитниками уничтожен минометный расчет 58-й бригады, обстреливавший вечером 8 сентября Киевский район Донецка, двое украинских оккупантов получили тяжелые ранения, от которых впоследствии скончались по дороге в госпиталь, - сказал Басурин.

Напомним, в результате обстрела ВСУ были ранены 50-летняя женщина и 40-летний мужчина. Позже выяснилось, что пострадала Юлия Пиденко, работница Иверского монастыря Донецка. В фильме «Донецкая вратарница» дончанка стала главной героиней.

Юлия Пиденко получила ранения брюшной полости и грудной клетки. К счастью, эти ранения оказались непроникающими. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, раны мягких тканей головы, осколочные ранения верхней трети левого бедра.

Тем временем, по факту обстрела и ранения жителей Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором).

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Следствие ведет Генеральная прокуратура Республики (подробнее)