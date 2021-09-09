В ДНР возбуждено уголовное дело в отношении командира 58-й бригады ВСУ Дмитрия Кащенко, причастного к ранению двоих жителей Донецка

Дмитрий Кащенко причастен ко многим военным преступлениям. Фото: Личный архив Дмитрия Кащенко

Сегодня, 9 сентября, Генеральная прокуратура ДНР начала уголовное производство в отношении командира 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Дмитрия Кащенко, причастного к ранению в Киевском районе Донецка 50-летней женщины и 40-летнего мужчины.

Мирные жители пострадали в результате обстрела 120-миллиметровыми минами. Огонь по северу Донецка украинские каратели открыли вечером 8 февраля, когда в Республике праздновали День освобождения Донбасса от немецко-фашистских оккупантов. Кстати, в тот день столица и поселки ДНР оказались под мощными ударами украинских минометов и артиллерийских орудий.

- Расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении командира бригады Дмитрия Кащенко, а также подчиненных ему по службе военнослужащих по факту совершения ими террористических актов на территории ДНР, - рассказали в Генеральной прокуратуре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прямой наводкой: Украина два дня обстреливает шахту Засядько в Донецке

Были обесточены вентиляторы главного проветривания шахты (подробнее)