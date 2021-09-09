Прямой наводкой: Украина два дня обстреливает шахту Засядько в Донецке

По предварительным прогнозам, на устранение повреждений потребуется не менее суток (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

8 сентября украинские военные устроили массированный обстрел Республики. Под огнем оказались северная окраина Донецка, село Веселое возле аэропорта, поселок Минеральное под Ясиноватой, а также Новоласпа, Ленинское и Безыменное. Всего киевские силовики выпустили 106 боеприпасов. Применили 82-миллиметровые и 120-миллиметровые минометы и гранатометы.

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Под минометный огонь попала территория шахты имени Засядько. Огонь прямой наводкой по промплощадке воздухоподающего ствола №1 киевские силовики открыли в 19.15. Горняки насчитали не менее шести прилетов снарядов.

Серьезные повреждения зафиксированы на поверхностном комплексе, обесточены два воздухоподающих ствола и два вентилятора главного проветривания.

- В результате были перебиты все четыре кабеля ввода напряжения, одна опора высоковольтной линии, Яковлевская промышленная площадка предприятия полностью обесточена, остановлены два вентилятора главного проветривания и насосы водоотлива, повреждения получил и газовый трубопровод, в двух местах на нем возникли очаги возгорания, - сообщили в министерстве угля и энергетики Республики.

Во время обстрела в горных выработках находились 85 шахтеров, которых оперативно стали выводить на-гора. К счастью, обошлось без жертв. Горняки вместе со спасателями потушили возгорание на газопроводе и приступили к устранению повреждений. Утром 9 сентября киевские силовики снова открыли огонь по тем же самым точкам. Было зафиксировано четыре прилета снарядов.

- Яковлевская промплощадка остается обесточенной, в другом крыле шахтного поля удалось наладить нормальное энергоснабжение, - уточнили в министерстве. - 24 работника спустились в горные выработки для откачки воды, проветривания, поддержания жизнеобеспечения предприятия. По предварительным прогнозам, на устранение повреждений потребуется не менее суток.

Во время обстрелов не удалось задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины. В представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня констатировали, что все попытки были проигнорированы украинской стороной.

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