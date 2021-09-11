В результате украинского обстрела Докучаевска ранены два мирных жителя

ВСУ не прекращают обстрелы. Фото: штаб ООС

Вооруженные формирования Украины обстреляли Докучаевск. В результате огня ранены два мирных жителя. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- В результате обстрела получили ранения мирные жители, находившиеся по улице Ленина, 41а: женщина 1962 года рождения – ушиб и ссадина нижней трети левого плеча и мужчина 1956 года рождения – множественные осколочные ранения мягких тканей верхней трети левого предплечья и левой голени с наличием инородных тел, - сообщили в Представительстве ДНР в СЦКК.

Отмечается, что пострадавших госпитализировали в центральную городскую больницу Докучаевска.

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