Армия Украины активизировала обстрелы: В Докучаевске ранены два мирных жителя

ВСУ обстреливают мирных жителей. Фото: штаб ООС

Утром 11 сентября украинские вооруженные формирования активизировали обстрелы Донецкой Народной Республики. Киевские силовики открыли огонь в семь утра. Об этом свидетельствует сообщение Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- В 7.05 со стороны поселка Верхнеторецкое Верхнее по району поселка Верхнеторецкое Нижнее было выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров, - говорится в сообщении.

Спустя час армия Украины продолжила стрельбу.

В 8 часов 17 минут зафиксирован обстрел поселка Озеряновка, что в Горловке – огонь велся с Троицкого.

В 9.45 вооруженные формирования Украины с позиций в Березовом подвергли обстрелу Докучаевск. В результате чего ранения получили два мирных жителя.

- В результате обстрела получили ранения мирные жители, находившиеся по улице Ленина, 41а: женщина 1962 года рождения – ушиб и ссадина нижней трети левого плеча и мужчина 1956 года рождения – множественные осколочные ранения мягких тканей верхней трети левого предплечья и левой голени с наличием инородных тел, - сообщили в Представительстве ДНР в СЦКК.

Отмечается, что пострадавших госпитализировали в центральную городскую больницу Докучаевска.

По Озеряновке и Докучаевску вооруженные формирования Украины выпустили 20 120-миллиметровых мин.

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