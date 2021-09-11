ВСУ обстреляли окрестности Ясиноватой

Украинская армия не прекращает обстрелы. Фото: штаб ООС

Утром 11 сентября вооруженные формирования Украины обстреляли поселок Верхнеторецкое Нижнее вблизи Ясиноватой. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- В 7.05 со стороны поселка Верхнеторецкое Верхнее по району поселка Верхнеторецкое Нижнее было выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров.

Отмечается, что украинская сторона в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма.

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