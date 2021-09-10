В результате обстрелов ВСУ повреждено здание в Докучаевске и обесточены 15 улиц в Старомихайловке

Схема обстрелов территории ДНР. Фото: НМ ДНР

ВСУ за сутки три раза обстреляли территорию ДНР. Об этом сегодня сообщили в Народной милиции ДНР.

На Донецком направлении боевики 25-й бригады осуществляли интенсивный артиллерийский обстрел района села Васильевка, выпустив 24 снаряда калибром 122-мм. Каратели 28-й бригады обстреляли из 120-мм минометов район поселка шахты «Трудовская», выпустив 10 мин. В результате обесточены 15 улиц в поселке Старомихайловка.

На Мариупольском направлении боевики 128-й бригады обстреляли из автоматических гранатометов и стрелкового оружия село Ленинское.

Также огнем ВСУ повреждено здание Докучаевского флюсо-доломитного комбината (фасад, остекление).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уничтожены минометчики 58-й бригады ВСУ, виновные в ранении двоих жителей Донецка

Среди пострадавших дончан - работница Иверского монастыря (подробнее)