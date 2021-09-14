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Политика14 сентября 2021 21:46

Украина отказалась от совместной инспекции поврежденных обстрелами объектов в ДНР

Об этом заявил представитель Республики в подгруппе по безопасности Контактной группы Алексей Никоноров
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Была атакована нефтебаза в Кировском районе столицы с применением ударного беспилотника. Фото: МЧС ДНР

Была атакована нефтебаза в Кировском районе столицы с применением ударного беспилотника. Фото: МЧС ДНР

Сегодня, 14 сентября, ДНР предложила Киеву проинспектировать объекты инфраструктуры, которые повреждены огнем ВСУ в последние две недели. Об этом заявил представитель Республики в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров.

Поводом стали высказанные в адрес Донецка обвинения в фальсификации фактов обстрелов энергетических и других важных объектов.

- Нами было предложено в рамках СЦКК подтвердить все эти факты последствий обстрелов путем совместной инспекции. Однако украинская сторона в очередной раз предпочла найти «сто причин» на это не пойти, - говорится в заявлении Никоронова.

Напомним, что в последнее время армия Киева ведет целенаправленный огонь по инфраструктуре Республики. На прошлой неделе были повреждены коммуникации и объекты двух донецких шахт, ЛЭП, газопроводы, обесточен поселок Старомихайловка. Была атакована нефтебаза в Кировском районе столицы с применением ударного беспилотника. За две недели в результате обстрелов ранены 9 мирных жителей, повреждено 28 домостроений.

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