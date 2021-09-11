Глава ДНР: Украина методично наращивает огневую агрессию по объектам инфраструктуры Республики

Денис Пушилин Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сделал заявление в связи со взрывом на нефтебазе в Кировском районе Донецка.

- Причиной пожара стало попадание взрывоопасного предмета в кровлю резервуара. На месте происшествия обнаружены фрагменты беспилотника, сказал руководитель государства.

Пушилин отметил, что результаты работы спецслужб свидетельствуют, что в очередной раз на территории Республики был совершен террористический акт.

- Украина использует методы ведения войны таких террористических организаций, как «Аль-Каида» (запрещенная в РФ организация). Данный факт подчеркивает и выбранная дата – 11 сентября, трагично известная во всем мире терактом в Соединенных Штатах Америки, - заявил Пушилин.

Глава государства отметил, что Украина методично наращивает огневую агрессию по объектам инфраструктуры Донецкой Народной Республики.

- Не прошло и двух месяцев с тех пор, как противник пытался взорвать газопровод в одном из районов Донецка. Менее чем за месяц ВФУ пять раз нанесли прицельные огневые удары по энергоузлам, которые обеспечивают электроэнергией прифронтовые районы Республики, - сказал Денис Владимирович.

Руководитель Республики напомнил, что только за последние несколько дней под огонь ВФУ попала шахта им. Засядько, Докучаевский флюсо-доломитный комбинат, жилые дома, а в результате обстрелов противника получили ранения четыре мирных жителя.

- Мы призываем представителей международной общественности, в частности ОБСЕ, содействовать расследованию этих инцидентов и оказать влияние на Украину для недопущения возобновления полноценных боевых действий, которых добивается Украина подобными провокациями, - заявил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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