В ДНР назвали причину взрыва на нефтебазе в Донецке

11 сентября на нефтебазе в Кировском районе Донецка произошел взрыв в результате сброшенного с украинского беспилотного летательного аппарата взрывного устройства. Об этом заявил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

- С утра над нефтебазой были зафиксированы украинские БПЛА, проводившие разведку. В связи с этим персонал базы был эвакуирован, - сообщил он.

Безсонов рассказал, что взрывное устройство на нефтехранилище с украинского беспилотника было сброшено приблизительно в 12.30.

- В результате чего было уничтожено 1300 тонн топлива. Два БПЛА сбило взрывной волной, они упали рядом, - сказал первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

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