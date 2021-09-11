В Докучаевске обстрелом ВСУ повреждены два дома

В Докучаевске зафиксированы повреждения Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В результате украинского обстрела в Докучаевске повреждения получили два дома. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Получили повреждения жилые домостроения по адресам: переулок Коммунальный, дом 10 квартира 2 - повреждена кровля домостроения и по улице Грибная, дом 3 – повреждены кровля и перекрытие хозяйственной постройки, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о ранении мирных жителей Докучаевска. Пострадали женщина 1962 года рождения – ушиб и ссадина нижней трети левого плеча и мужчина 1956 года рождения – множественные осколочные ранения мягких тканей верхней трети левого предплечья и левой голени с наличием инородных тел.

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