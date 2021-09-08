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Политика8 сентября 2021 21:58

В результате обстрела ВСУ обесточен вентилятор шахты им Засядько

Проводится эвакуация 85 горняков на поверхность
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Проводится эвакуация 85 горняков на поверхность (архивное фото)

Проводится эвакуация 85 горняков на поверхность (архивное фото)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинские военные обстреляли территорию Донецка. Под минометный огонь попала территория шахты имени Засядько. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Зафиксированы повреждения вентилятора главного проветривания шахты, - сообщили в представительстве. - На данный момент проводится эвакуация 85 горняков на поверхность.

В представительстве ДНР в СЦКК также заявили, что была повреждена газовая труба подстанции ВПС-110 вблизи вентиляционного ствола шахты.

Напомним, что сегодня в результате обстрела со стороны украинских военных Киевского района Донецка двое минных жителей донецка были ранены.

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