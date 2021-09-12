Четыре провокации и боевые потери: В Донецке рассказали о действиях ВСУ за прошедший день

Киев игнорирует все запросы по координационному механизму. Фото: штаб «ООС»

За минувшие сутки территорию ДНР украинские войска обстреляли четыре раза. Об этом сообщили представители Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Общее количество примененных ВСУ боеприпасов составило 48 единиц, - рассказали наблюдатели.

Уточняется, что под огнем противника оказались окрестности населенных пунктов Верхнеторецкое, Озеряновка и Докучаевск. Их обстреляли из 122-миллиметровых гаубиц, крупнокалиберных минометов и БМП с БТР.

- Попытки Республики задействовать координационный механизм для установления режима тишины украинская сторона проигнорировала. На наши обращения приходил один ответ - обстрел не подтверждаем, РПО соблюдаем, - сообщили в СЦКК.

Напомним, утром 11 сентября в Докучаевске были ранены два мирных жителя. В Донецке прогремел взрыв на нефтебазе. Уже вечером в Народной милиции сообщили о том, что защитники ДНР открыли ответный огонь, в результате чего киевские силовики понесли потери. Позже информация подтвердилась штабом «ООС» - двое киевских военных погибли и еще трое получили ранения.

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