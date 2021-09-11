Разведка ДНР зафиксировала украинские САУ, гаубицы и танки

Украинское вооружение обнаружено вблизи жилого района. Фото: штаб ООС

Украинские вооруженные формирования разместили вооружение на железнодорожной станции и вблизи жилых районов на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Украинские подразделения разместили самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», танки Т-64, а также гаубицы. Об этом заявил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

- Вне специально отведенных мест хранения, за пределами линий отвода, на железнодорожной станции в селе Зачатовка зафиксировано нахождение 12 самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» и 12 танков Т-64», - отметил он.

Басурин сообщил еще о девяти буксируемых гаубицах «Гиацинт-Б» и боевой бронированной машине замеченых на окраине села Хлебодаровка и в жилом районе села Старогнатовка к югу и северу от Мариуполя соответственно.

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