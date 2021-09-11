НМ ДНР: Огневые точки, с которых противник вел огонь по мирным жителям Республики, были уничтожены

ВСУ понесли потери. Фото: штаб ООС

Военнослужащие Народной милиции Донецкой Народной Республики открыли ответный огонь по позициям вооруженных формирований Украины, с которых велись обстрелы территории ДНР, в результате чего в Докучаевске ранения получили мирные жители, повреждены дома. Об этом сообщил заместитель начальника оборонного ведомства Республики Эдуард Басурин.

- Огневые точки, с которых противник вел огонь по мирным жителям Республики, были уничтожены, - заявил он.

Басурин рассказал, что киевские силовики понесли потери.

- По данным нашей разведки, потери украинских боевиков, обстреливавших Докучаевск, составили один погибший и трое раненных, - сказал Эдуард Александрович.

Ранее сообщалось о ранении мирных жителей Докучаевска. Пострадали женщина 1962 года рождения и мужчина 1956 года рождения.

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