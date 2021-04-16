ДНР инициировала экстренное заседание подгруппы по безопасности

ДНР созывает экстренное заседания Минской подгруппы из-за усилившихся обстрелов в Донбассе. Фото: пресс-центр штаба ООС

Делегация ДНР в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе инициировала экстренное заседание Минской подгруппы по вопросам безопасности из-за усилившихся обстрелов. Об этом сообщил пресс-секретарь делегации Владислав Московский.

— ДНР инициировала созыв внеочередного заседания рабочей группы по вопросам безопасности в ближайшую удобную для всех участников дату, — сообщил Московский отметив, что в настоящий момент предложение Республики находится в проработке.

Причин для созыва внеочередного заседания несколько – гибель 57-летнего жителя Донецка 14 апреля, прекращение действия гарантий безопасности в Опытном и работа координационного механизма.

Следует также отметить, что украинская сторона конфликта отказалась признавать свою вину в произошедшем пару дней назад и назвала гибель мирных жителей ДНР инсценировкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Золотом-5 от пули украинского снайпера погиб военнослужащий ЛНР

В ЛНР отмечают усиление обстрелов в направлении населенного пункта Золотое-5 (подробнее)