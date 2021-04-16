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Политика16 апреля 2021 12:48

Киев проигнорировал все запросы Донецка по координационному механизму

ДНР попыталась задействовать координационных механизм и сегодня утром для оперативного установления тишины
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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Киев не реагирует на запросы Донецка о задействовании координационного механизма

Киев не реагирует на запросы Донецка о задействовании координационного механизма

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) проигнорировала все запросы Донецка о задействовании координационного механизма в минувшие сутки. Об этом сообщило Представительство ДНР в СЦКК.

— Украинская сторона в СЦКК игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма, — говорится в сообщении.

Попытка задействовать координационный механизм была предпринята и сегодня во время утренних обстрелов для оперативного установления тишины. Однако украинская сторона в СЦКК фактов ведения огня по населенным пунктам Республики не подтвердила.

Напомним, что 22 июля 2020 года стороны конфликта в Донбассе подписали пакет дополнительных мер по усилению и контролю перемирия. Один из пунктов предполагал создание координационного механизма для реагирования на нарушения. Однако украинская сторона отказалась детализировать функционал координационного механизма. С того времени Киевом не проведено ни единого разбирательства по фактам обстрелов и других нарушений допмер, как того требует документ.

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