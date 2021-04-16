Армия Украины нанесла удар из арторудий по западной окраине Донецка

Информация о разрушениях гражданской инфраструктуры в ДНР пока не поступала Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Вооруженные формирования Украины утром 16 апреля открыли огонь по западной окраине Донецка. Об этом говорится в оперативной сводке Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Уточняется, что обстрел был зафиксирован в 8.40. Противник использовал артиллерию. Всего было выпущено пять 122-миллиметровых снарядов. Залпы производились со стороны подконтрольного Киеву населенного пункта Красногоровка. Под обстрелом оказалась Старомихайловка.

Однако это не единственное нарушение режима прекращения огня за утро. Около 5.50 ВСУ открыли огонь по Александровке – выпущено две гранаты из ручного противотанкового гранатомета и произведено 30 выстрелов из пушек боевой машины пехоты БМП-2.

В 8.35 обстрелу подвергся «Вольво-Центр», выпущено две мины из миномета калибром 122 миллиметров. Но при попытке задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины получен ответ от украинской стороны в СЦКК: «обстрел не подтверждаем».

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Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики (подробнее)