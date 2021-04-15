На воинскую службу в НМ ЛНР поступила первая группа из 127 призывников

Официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий сообщил, что на воинскую службы поступила первая группа призывников из 127 человек.

- Первая группа из 127 жителей Республики по результатам отбора получила возможность пройти программу обучения военно-учетным специальностям в Народной милиции ЛНР, - сказал он.

Осадчий рассказал, сколько будет длиться служба.

- Обучение по военно-учетным специальностям солдат и сержантов бедет проходить с апреля по сентябре 2021 года, - рассказал официальный представитель оборонного ведомства Республики.

Тем временем, для прохождение военной службы в ДНР на центральный призывной пункт прибыло больше 70 человек. Они сдали экспресс-тесты на коронавирус и получили первый компонент вакцины от Covid-19.

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