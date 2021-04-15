Призывники получили первый компонент вакцины. Фото: НМ ДНР

После прохождения медицинской комиссии для прохождения военной службы больше 70 призывников прибыли на центральный сборный пункт военного комиссариата. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- После прохождения медицинской комиссии, оформления документов, получения формы и напутственного слова от военного комиссара Республики призывники прибыли на территорию учебного центра, в котором будут проходить обучение по военно-учетным специальностям, - говорится в сообщении оборонного ведомства ДНР.

В Народной милиции ДНР отметили, что призывники сдали экспресс-тесты на коронавирус.

- А также получили первый компонент вакцины «Гам-КОВИД-Вак», - подчеркнули в НМ Республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке в результате обстрела ВСУ погиб 67-летний мирный житель

Такого местные жители не помнят с 2014 года (подробности)