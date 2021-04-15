ДНР отозвала предоставленные Киеву гарантии безопасности в Опытном

Руслан Якубов сделал заявление Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Две недели назад Украина запросила у Донецкой Народной Республики гарантии безопасности для проведения в Опытном ремонтных работ. Однако ДНР была вынуждена отозвать эти гарантии в связи с тем, что именно с этого района был открыт огонь по Киевскому району Донецка, в результате которого погиб мирный житель.

- В то время как с нашей стороны договоренности о режиме тишины соблюдаются, ВФУ практически ежедневно с 1 апреля открывают огонь по нашей территории именно со стороны населенного пункта Опытное. В связи с чем мы вынуждены отозвать ранее предоставленные гарантии безопасности, - заявил руководитель представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

Напомним, что вечером 14 апреля вооруженные формирования Украины открыли прицельный огонь по жилым домам Киевского района Донецка. В результате обстрела смертельное ранение получил 57-летний мирный житель.