В Золотом-5 от пули украинского снайпера погиб военнослужащий ЛНР

С погибшим защитником Республики простились в Стаханове 14 апреля. Фото: архив Народной милиции ЛНР

В рядах Народной милиции ЛНР потери. В районе Золотого-5 от пули украинского снайпера погиб защитник Республики, сержант шестого отдельного гвардейского мотострелкового отряда Алексей Карягин. Об этом сообщил на сегодняшнем брифинге в Луганске официальный представитель оборонного ведомства Яков Осадчий.

— Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника Республики, — отметил представитель.

Известно, что военнослужащий погиб во время «подлого снайперского обстрела», устроенного боевиками ВСУ из 54-го отдельного разведывательного батальона.

О деталях произошедшего рассказал сослуживец погибшего Павел. По его словам, Алексей в тот день вел наблюдение за противником. Он заметил, как белые грузовики с символикой СЦКК доставляли на передовые позиции боеприпасы для стрелкового оружия и противотанковых комплексов.

С погибшим защитником Республики простились в Стаханове 14 апреля. После завершения панихиды его тело было предано земле на Аллее Героев.

Тем временем в Народной милиции ЛНР отмечают усиление обстрелов противника в направлении Золотого-5. Яков Осадчий связывает это с прибытием в Донбасс корреспондентов иностранных СМИ.

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