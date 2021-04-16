В Золотом-5 от пули украинского снайпера погиб военнослужащий ЛНР

С погибшим защитником Республики простились в Стаханове 14 апреля. Фото: архив Народной милиции ЛНР
В рядах Народной милиции ЛНР потери. В районе Золотого-5 от пули украинского снайпера погиб защитник Республики, сержант шестого отдельного гвардейского мотострелкового отряда Алексей Карягин. Об этом сообщил на сегодняшнем брифинге в Луганске официальный представитель оборонного ведомства Яков Осадчий.
— Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника Республики, — отметил представитель.
Известно, что военнослужащий погиб во время «подлого снайперского обстрела», устроенного боевиками ВСУ из 54-го отдельного разведывательного батальона.
О деталях произошедшего рассказал сослуживец погибшего Павел. По его словам, Алексей в тот день вел наблюдение за противником. Он заметил, как белые грузовики с символикой СЦКК доставляли на передовые позиции боеприпасы для стрелкового оружия и противотанковых комплексов.
С погибшим защитником Республики простились в Стаханове 14 апреля. После завершения панихиды его тело было предано земле на Аллее Героев.
Тем временем в Народной милиции ЛНР отмечают усиление обстрелов противника в направлении Золотого-5. Яков Осадчий связывает это с прибытием в Донбасс корреспондентов иностранных СМИ.
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