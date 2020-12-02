Только последнее перемирие Украина нарушила более 150 раз

Встреча 2 декабря проводится по инициативе Российской Федерации Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) 157 раз нарушили дополнительные меры контроля и усиления режима прекращения огня в Донбассе, которые действуют с 27 июля.

- На данный момент мы, к сожалению, снова наблюдаем участившиеся случаи нарушений режима прекращения огня. С момента срыва Киевом дополнительных мер 29 июля зафиксировано 157 нарушений, в том числе с применением тяжелого вооружения – 33 случая, – заявила полпред ДНР на переговорах Контактной группы, министр иностранных дел Наталья Никонорова.

Она также отметила, что в целом ситуация неутешительна: статистика обстрелов, жертв и пострадавших среди гражданских лиц и военнослужащих, количество зафиксированных случаев перемещения техники со стороны ВСУ в ноябре перекрывает совокупно статистику за три предыдущих месяца, и это совершенно очевидно доказывает, что меры по соблюдению «тишины» Украиной не выполняются.

Ранее Наталья Никонорова заявила, что на территории Донбасса за время конфликта погибло не менее 13 тысяч человек, из них 149 детей, около 30 тысяч человек получили ранения.

Напоминаем, сегодня, 2 декабря, проходит заседание Совета Безопасности ООН по формуле Аррии.

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