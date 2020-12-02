Наталья Никонорова: Более 13 тысяч человек погибли в Донбассе за время конфликта

Заседания членов Совета Безопасности ООН по формуле Аррии проводятся с целью откровенного обмена мнениями. Фото: МИД ДНР

Более 13 тысяч человек погибли за время вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом сегодня в ходе встречи в Совете Безопасности ООН заявила полпред ДНР на переговорах Контактной группы, министр иностранных дел Наталья Никонорова.

- С того момента, как Киев развязал против народа Донбасса так называемую «антитеррористическую операцию», которая затем была переименована в «операцию объединенных сил», мы вот уже седьмой год живем в условиях, по сути, гражданской войны, – сказала Никонорова. – На территории Донбасса погибло не менее 13 тысяч человек, из них 149 детей, около 30 тысяч человек получили ранения.

Напоминаем, сегодня организовано заседание Совета Безопасности ООН по формуле Аррии. В нем принимают участие полномочные представитель Донецкой и Луганской Народных Республик.

Отмечается, что тема заседания – «Реализация Минского Комплекса мер 2015 года по урегулированию ситуации на Украине: год после Парижского саммита «нормандского формата».

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть по ссылке.

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