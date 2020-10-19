Как подписаться на газету «Комсомольская правда»

«Комсомольская правда» - надежный и честный источник информации Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Подписка на любимую газету тысяч жителей Донецкой Народной Республики уже стартовала! Успей подписаться на печатную версию издания, которое всегда заботится о своих читателях.

«Комсомольская правда» - надежный и честный источник информации. Кому-то удобнее следить за новостями в интернете, но многие, особенно люди старшего поколения, по-прежнему предпочитают бумажную версию.

Подарите подписку своим мамам, папам, бабушкам и дедушкам.

«Комсомолка» объеденяет! Фото: Юлия АНДРИЕНКО

«Комсомольская правда» в Республике выходит четыре раза в неделю. Вторник, среда и пятница – ежедневник с местными, российскими и мировыми новостями, статьями о здоровье и заметками для любознательных. Четверг – еженедельник с самыми интересными публикациями, которые скрасят досуг и телепрограммой на неделю (местные и российские телеканалы).

Вы можете оформить подписку, как на полный комплект любимой газеты, так и на отдельные выпуски – только вторник, только среда, только пятница или только еженедельник. Для этого необходимо обратиться в ближайшее отделение почты. Оформление подписки займет всего несколько минут.

Стоимость подписки

- На «Комсомолку» я подписываюсь уже 40 лет! Эта газета, которую полюбила вся наша семья. Всегда узнаем о самом важном первыми, - говорит подписчица со стажем Ирина Степановна – жительница столицы. - Часто соседи обсуждают слухи. Я же всегда обладаю только достоверной информацией! Спасибо за это любимой «Комсомолке»!

Еще одно преимущество подписки – бесконтактная доставка. Почтальон оставит газету в почтовом ящике.

Как сэкономить деньги на покупке любимой газеты?

Услугами подписки в октябре воспользовались 1827 человек - присоединяйтесь!

Телефоны службы поддержки Государственного предприятия «Почта Донбасса» (062) 303 36 46 или Феникс 450.