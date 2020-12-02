Глава МИД ДНР Наталья Никонорова на заседании Совета Безопасности ООН: «Мы умеем защищаться, но мы не хотим войны. Мы хотим мира»

Наталья Никонорова выступила на заседании Совбеза ООН. Фото: mid-dnr.com

Тема заседания – «Реализация Минского Комплекса мер 2015 года по урегулированию ситуации на Украине: год после Парижского саммита «нормандского формата».

Позицию ДНР представила полномочный представитель на Минских переговорах, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова. ЛНР представил полномочный представитель на Минских переговорах, глава МИД Республики Владислав Дейнего.

- Все, что мы будем озвучивать, мы готовы подтвердить фактами и аргументами, - сразу же заявила Наталья Никонорова.

Наталья Никонорова напомнила о том, как и кто начал войну в Донбассе. Также представитель ДНР отметила, что до сих пор в полной мере украинской стороной не выполнен ни один пункт Минских соглашений.

- Аналогичным образом обстоит ситуация с выполнением Совместно согласованных итогов Парижского саммита лидеров стран «Нормандской четверки», состоявшегося 9 декабря 2019 года – полностью не был реализован ни один из трех блоков поручений, зафиксированных в данных итогах, - сообщила глава МИД ДНР.

Наталья Никонорова отметила, что практически на все без исключения подвижки и конструктивные сдвиги украинская сторона соглашалась только в преддверии каких-либо важных для украинского политикума и его рейтинга дат и событий. Представитель ДНР привела несколько примеров:

- Бессрочное перемирие было согласовано Киевом 21 июля 2019 года – именно 21 июля на Украине проходили парламентские выборы;

- Формула Штайнмайера была парафирована Киевом 1 октября 2019 года – исключительно ради того, чтобы провести такой желанный для Зеленского саммит «Нормандской четверки» 9 декабря 2019 года;

- Дополнительные меры были подписаны 22 июля 2020 года – как раз в преддверии старта избирательных кампаний в рамках местных выборов на Украине.

Полномочный представитель ДНР на Минских переговорах во время выступления подчеркнула, что украинские власти не просто саботируют конструктив по Минским соглашениям – они, наоборот, предпринимают всевозможные деструктивные шаги по блокированию политического урегулирования.

- В качестве одного из самых вопиющих примеров – мы вот уже пятый месяц уговариваем украинскую сторону подтвердить своё намерение выполнить на практике эти самые Минские соглашения. Таким образом, именно по вине Украины мирный процесс по урегулированию конфликта в Донбассе остается крайне затрудненным, а на данный момент, по сути, вообще заблокированным.

Наталья Никонорова напомнила, что мировая история знает много прецедентов урегулирования конфликтов и все они говорят о необходимости прямого диалога между сторонами этих конфликтов.

- Мы не раз проявляли готовность к этому в ходе переговоров. Но у украинского руководства такой готовности и политической воли к этому нет. Поэтому мы готовы и к противоположному варианту – Республики научились обороняться и защищать своих граждан еще лучше, чем в 2014 и 2015 годах. Мы регулярно слышим от Зеленского и его команды о неких «планах B», «планах С» и других идеях, и, судя по агрессивной риторике, в рамках которой эти высказывания озвучиваются, речь идет явно не о мирных намерениях Киева. 9 декабря 2020 заканчивается срок, который Зеленский отвел для следования Минским соглашениям. Украина уже находится в шаге от официального отказа выполнять одобренные СБ ООН документы.

Представитель ДНР завершила вопросом к Совету Безопасности ООН, как к институции, которая одобрила Комплекс мер и закрепленный в нем мирный план урегулирования конфликта в Донбассе:

- Какой будет ваша реакция и будет ли она вообще на такой официальной отказ Украины, являющейся членом ООН, от выполнения обязательств по одобренному резолюцией СБ ООН документу? Допустите ли вы ситуацию, когда на 4,5 миллиона жителей Донбасса Украина натравит свою армию, танки, самолеты, своих боевиков, вдохновляющихся методами террористов из ИГИЛ (запрещенная в РФ и ДНР организация, - авт.)? Или вы останетесь безучастными наблюдателями? ...Мы умеем защищаться, но мы не хотим войны. Не хотим эскалации. Мы хотим мира и процветания для Донбасса, развития его социально-экономического потенциала, равноправия, соблюдения всех прав и свобод человека, соблюдения и признания наших гражданских и политических прав, с учетом тех глобальных ценностей, которые закреплены в ключевых актах международного права.

Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко считает, что выступление руководителя МИД ДНР Натальи Никоноровой и представителя ЛНР Владислава Дейнего в Совбезе ООН, безусловно, важный внешнеполитический шаг.

- Миру вновь напомнили об агрессии Украины на Донбассе, многократных срывах Минского процесса и так далее. К сожалению, историческим прорывом событие назвать нельзя. Во-первых, она была неформальной, а во-вторых, делегация Украины ее проигнорировала, вновь показав, что лишь имитирует переговорный процесс, - говорит Кузьменко. - О том, что переговоры в тупике, многократно говорилось в докладе наблюдательной миссии ОБСЕ. А вот это - важный международный документ, через призму которого мир следит за событиями на Донбассе. Конечно, жителям Республик небезынтересно, как власти пытаются легализовать непризнанные государства. Но пока до этого далеко.

Жители ДНР и ЛНР с интересом наблюдают за заседанием в режиме онлайн. Многие считают, что факт выступления представителей Республик перед Совбезом ООН - важен для продвижения в разрешении конфликта в Донбассе.

- Наконец-то наш голос прозвучал на заседании Совбеза ООН. Я бы назвал это не просто шагом, а шансом. У Республик Донбасса не так много площадок, на которых они могут заявить о своих намерениях так, чтобы это услышали на международной арене, - считает историк из Макеевки Сергей Глушко. - Может кто-то из руководителей стран, которые поддерживают Украину, поймет, что Киев уже который год попросту зарабатывает на войне, в то время, как жители Донбасса страдают от агрессии со стороны Украины.

Полный текст доклада представителя ДНР Натальи Никоноровой опубликован на официальном сайте МИД ДНР.

Заседания членов Совета Безопасности ООН по формуле Аррии - неформальные встречи, организуемые членом или членами Совета Безопасности с целью проводить в частном порядке откровенный обмен мнениями с использованием гибких процедурных рамок и с участием лиц, которых было бы полезно заслушать и которым они хотели бы что-то сообщить.

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