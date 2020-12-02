В ДНР из-за штормового ветра наблюдаются перебои со связью

В ДНР объявили штормовое предупреждение Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Повреждения линий связи могут наблюдаться в ДНР 3 декабря из-за порыва ветра до 20 метров в секунду. Об этом сегодня сообщили в министерстве связи Республики.

- МЧС ДНР предупреждает о том, что 3 декабря на территории Республики ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду. В связи с этим прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждениями линий связи, – говорится в сообщении.

Накануне на территории ДНР было объявлено штормовое предупреждение из-за порывов ветра со скоростью до 30 метров в секунду.

Действительно, дончане отмечают исчезновение интернета в некоторых районах.

Уже несколько дней в Донбассе дуют сильные ветра, порывы которых превышают 20 м/с.

Ранее мы сообщали, что государственное предприятие «Почта Донбасса» приглашает на работу почтальонов и операторов почтовой связи в ДНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Детский травматолог Евгений Жилицын: «Для нас главное - спасти ребенка. Не отказываем даже в самых сложных и рискованных ситуациях»

Заведующий детским отделением Республиканской травматологии рассказал «Комсомолке» об особенностях работы в военное время (подробнее)