«Почте Донбасса» на работу требуются операторы и почтальоны

«Почта Донбасса» создана в октябре 2014 года. Фото: ДАН

Государственное предприятие «Почта Донбасса» пригласило на работу почтальонов и операторов почтовой связи в ДНР.

- Почтальоны и операторы – это лицо предприятия, ведь именно эти люди общаются с нашими клиентами и предлагают базовые почтовые услуги. На сегодняшний день выполняют работу почтальона 858 человек, а работают операторами 219 человек. Есть вакансии почтальонов и операторов, суммарно трудоустроим порядка 30 человек, — сообщили в пресс-службе госпредприятия.

Предприятие гарантирует официальное трудоустройство, полный соцпакет, своевременную выплату заработной платы. Кроме того, внедрена система мотивации и бонусов.

Напоминаем, В ЛНР с 1 февраля по 1 ноября прошла перерегистрация (актуализация) пенсионеров, проживающих на территории Республики. По разным причинам не все пожилые люди (таких около двух процентов от общего количества) прошли эту процедуру.

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