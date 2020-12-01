Детский травматолог Евгений Жилицын: «Для нас главное - спасти ребенка. Не отказываем даже в самых сложных и рискованных ситуациях»

Заведующий детским отделением Республиканской травматологии Евгений Жилицын Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Иногда после первой же встречи с человеком понимаешь, что перед тобой - настоящий герой. Так случилось и при мимолетном знакомстве с заведующим детским отделением Республиканского травматологического центра Евгением Жилицыным. Зародилось невероятное желание пообщаться с этим человеком и рассказать о нем читателям.

Новый год в больничной койке

Все получилось спонтанно. Договорись с представителем международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Татьяной Светличной приехать на выписку к одной из пациенток Жилицына - 4-х летней Веронике Масейкиной.

- Девочка из Зугрэса. В детском садике упала со ступеньки. Оказался сложный перелом голени, - рассказывает Татьяна в телефонном разговоре перед поездкой. - Ребенка направили в макеевскую травматологию.

Девочка мечтала о такой кукле Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Лежала бы там Вероника месяца два, если бы не счастливая случайность - в тот момент в больницу приехала делегация из Москвы под руководством президента благотворительной организации Ольги Демичевой. Татьяна вместе с коллегами была на обходе - нужно было выяснить, кто и в какой помощи нуждается. Зашли в палату к Веронике и увидели, как она страдает.

- Девочка была «на вытяжке». Это старый метод сращения переломов, который используют и сейчас по причине того, что более нового оборудования попросту нет. Вся беда в том, что при таком лечении ребенок все время находится в горизонтальном положении с подвешенной ногой, присесть - нельзя. И только представьте: так Вероника могла бы встретить Новый год!

Руководство благотворительной организации посодействовало в переводе девочки в Донецкую травматологию - на лечение к доктору Евгению Жилицыну. Уже через несколько дней после того, как Веронику привезли в Донецк, ее готовили к выписке. Как удалось за такое короткое время поставить ребенка на ноги? Что за методика, которая в сравнении с «вытяжкой» больше напоминает чудо? Это мы намеревались узнать у самого Евгения Владимировича.

«У доктора - золотые руки»

В больницу приезжаем к трем часам дня. У Татьяны в руках - большая кукла Бэби Берн. Когда сотрудники «Справедливой помощи Доктора Лизы» впервые увидели Веронику и спросили, чего бы она хотела, девочка ответила, что мечтает именно о такой кукле.

- Ее можно кормить, поить, менять памперсы. Она даже на горшок ходит! В общем, не игрушка, а организм целый, который нуждается в уходе. А имея такую куклу, на своем опыте дети учатся проявлять заботу, - рассказывает Татьяна. - Сразу же после того, как мы услышали просьбу Вероники, мои коллеги в Москве написали об этом на странице в социальной сети. Вот кто-то из неравнодушных людей и принес игрушку в офис, а уже потом ее передали в Донецк.

По словам Вероники, ножка у нее совсем не болит. Девочка может вставать с кровати и передвигаться с помощью мамы Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вероника с большим удивлением восприняла подарок. Девочка и представить не могла, что ее желание так быстро исполнится. Она тут же принялась рассматривать игрушку.

- Назову ееАрина! Сегодня я уже приеду домой и познакомлю ее с другими куклами, которые у меня есть, - говорит Вероника.

Девочка рассказывает, что побыстрее хочет домой. Она успела соскучиться за родными и друзьями. А кому нравится быть в больнице, даже учитывая, что условия в ней действительно хорошие? Вряд ли найдутся такие люди.

- Ножка уже совсем не болит, - говорит Вероника. И теперь она может вставать с кровати.

- Мы и представить не могли, что все сложится так благополучно. Когда мне позвонила моя мама и сказала, что к Веронике приходили сотрудники благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» из Москвы и что ее могут перевести в Донецк, я не поверила, - вспоминает мама девочки. - Но оказалось, что это действительно так. И Новый год наша девочка будет встречать дома. Большое за это спасибо доктору Жилицыну. У него действительно золотые руки!

Без единого разреза

После выписки девочки Евгений Владимирович согласился побеседовать с «Комсомолкой». Доктор рассказал о методике лечения Вероники и ответил на вопросы.

- В большинстве случаев врачи действительно прибегают к системе скелетного вытяжения. Проводится спица за сегмент, и ребенок лежит в горизонтальном положении примерно полтора месяца. Затем накладывается гипс, и еще около полутора месяцев нужно терпеть неудобства. Можно ли так срастить кость? Можно. Вся проблема в том, что около трех месяцев ребенок испытывает дискомфорт. Аппарат Илизарова в таких случаях применяют, но ребенок должен быть старше 10 лет. Иначе нет места для того, чтобы его закрепить. Плюс ко всему вес аппарата тяжелый для ребенка. Мы же наложили Веронике аппарат немецкой фирмы «Страйкер» - она занимает передовые позиции. Аппарат достаточно легкий, диаметр стержней позволяет ввести их в самую маленькую кость. После операции ребенок сразу же может приступать на ногу.

- В чем сложность таких операций?

- Для того, чтобы его наложить, необходимы определенные навыки. В нашей ситуации у девочки косая плоскость излома, а сама голень совсем небольшой длины - в силу четырехлетнего возраста. При этом нужно установить в каждый фрагмент сломанной кости минимум по два стержня в разных плоскостях. В данном случае установлены четыре стержня в сломанную кость.

Вероника решила назвать куклу Лизой Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Для того, чтобы установить эти стержни, делаете разрез или же используете специальное оборудование?

- Электронно-оптического преобразователя (это мобильный рентген-аппарат, который делает снимки во время операции и сразу выводит их на экран) у нас не было. Но благодаря Минздраву Донецкой Народной Республики и министру здравоохранения Александру Оприщенко буквально неделю назад мы его получили, и теперь такие операции проводить будет гораздо легче. Делать разрез на ноге у девочки я не захотел. Шрам бы остался на всю жизнь. Поэтому опирался на свой опыт. Просто установили аппарат по заранее продуманным чертежам - скиаграммам (рентгеновский снимок копируется на бумажный лист и далее делается чертеж). В итоге на контрольном рентген-снимке мы увидели, что стержни вставлены в кость в нужном месте. В этом я и не сомневался. Если бы были сомнения - не делал бы.

-Почему такие аппараты не используют в большинстве подобных случаев?

- Прежде всего, врачи используют то оборудование, которое у них есть. Аппаратов фирмы «Страйкер» в наших больницах нет, и винить тут некого, ведь они достаточно дорогостоящие. Мы же работаем со многими волонтерами. Они стараются помогать нам в поиске и приобретении таких аппаратов. Если возможности нет, то родители сами приобретают аппарат по своему желанию. Операции у нас выполняются бесплатно.

P.S. После возвращения домой Вероника решила назвать куклу Лизой.

Продолжение следует…

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