2 декабря представители ДНР и ЛНР впервые выступят на Совете Безопасности ООН

Министры иностранных дел ЛНР и ДНР Владислав Дейнего и Наталья Никонорова. Фото: ЛИЦ/ДАН

В среду, 2 декабря, пройдет заседание Совета Безопасности ООН по формуле Аррии. В нем примут участие полномочные представитель Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом зеркально сообщили в министерствах иностранных дел ДНР и ЛНР.

Отмечается, что тема заседания – «Реализация Минского Комплекса мер 2015 года по урегулированию ситуации на Украине: год после Парижского саммита «нормандского формата»,

- Основными докладчиками станут полномочный представитель на Минских переговорах, министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова и полномочный представитель на Минских переговорах, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего, - сообщили в МИД Республик Донбасса.

Начало заседания в 18.00 по Москве. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть по ссылке.

Заседания членов Совета Безопасности ООН по формуле Аррии - неформальные встречи, организуемые членом или членами Совета Безопасности с целью проводить в частном порядке откровенный обмен мнениями с использованием гибких процедурных рамок и с участием лиц, которых было бы полезно заслушать и которым они хотели бы что то сообщить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новая пакость: Как Украина будет «вычислять» жителей республик Донбасса, получивших паспорта России

Киев опубликовал список подразделений МВД РФ, чьи документы не будут действительными в незалежной (подробности)