2020-05-12T14:12:50+03:00
Политика

Донецк и Горловка под огнем: За прошедшие сутки ВСУ 10 раз нарушили режим прекращения огня

Есть повреждения и один пострадавший
Екатерина Сорока
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За предыдущий отчетный период ВСУ выпустили в сторону Республики 84 единицы боеприпасов. Фото: штаб ООСЗа предыдущий отчетный период ВСУ выпустили в сторону Республики 84 единицы боеприпасов. Фото: штаб ООС
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За прошедшие сутки войска Украины 10 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив около 60 боеприпасов по поселкам в донецком и горловском направлениях. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Под огнем украинских силовиков оказались поселки Александровка и Старомихайловка, район донецкого аэропорта, поселок Верхнеторецкое и село Спартак (донецкое направление), а также поселки шахт 6/7 и имени Гагарина (горловское направление), — говорится в сообщении.

При обстрелах применялись минометы, противотанковая управляемая ракета, гранатометы и стрелковое оружие. В результате есть повреждения. Была обесточена птицефабрика, а также поврежден частный дом. Мирный житель Горловки находится в больнице. У него осколочное ранение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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