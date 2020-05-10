ООН: В мае количество погибших и раненых жителей Донбасса стало самым высоким за последние два года

10 Май 2020 2020-05-10T20:57:53+03:00

Украинские вояки прицельно бьют по жилым поселкам, где нет никаких военных объектов. Фото: Пресс-центр штаба ООС

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Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине бьет тревогу: только за первую неделю мая в Донбассе пострадали от обстрелов 19 мирных жителей. Это самый высокий недельный показатель за последние два года. Глава Миссии Матильда Богнер призвала украинских военных в Донбассе сделать защиту гражданских лиц абсолютным приоритетом.

Только за первые 6 дней мая Миссия ООН зафиксировала 11 новых случаев гибели или ранения гражданских лиц. В это число входят инциденты в Золотом (ЛНР) 2 мая и Александровке (ДНР) 4 мая, когда в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов из легких вооружений были ранены 4 девочки (одна 2010 г.р. и трое – 2013 г.р.).

- 7 мая мы получили сообщение о восьми новых случаях ранений гражданских лиц в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов из легких вооружений в Голубовском (ЛНР) и Саханке (ДНР). Среди пострадавших – девочка и мальчик 2006 г.р. Важно, чтобы очередное заседание Трехсторонней контактной группы уделило должное внимание ситуации, - отметила Матильда Богнер.

Ее заявление было сделано 8 мая. А 9 мая украинские вояки в полтора раза усилили обстрелы поселков и городов ДНР и ЛНР. Сегодня утром, 10 мая, массированные обстрелы продолжались. Происходило это на фоне новой инициативы Владимира Зеленского. Он надумал установить в Донецке колокол мира.

- Преступления, совершенные Киевом под руководством Зеленского, несмотря на заявления миссии ООН, остаются без внимания Запада, который традиционно отмалчивается или пытается свалить ответственность на Республики. Искаженная, несправедливая логика: убивают одни, а виноваты другие, - прокомментировал заявление миссии ООН военный эксперт из ЛНР Андрей Марочко.

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ИСТОЧНИК KP.RU