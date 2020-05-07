2020-05-07T19:51:45+03:00
Политика

«Такого давно не было!» Директор школы Саханки рассказала подробности обстреле со стороны ВСУ

Украина нанесла удар по центру поселка
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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В результате обстрела со стороны ВСУ поселка Саханка - ранение получили 5 мирных жителейВ результате обстрела со стороны ВСУ поселка Саханка - ранение получили 5 мирных жителейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Директор саханской школы Оксана Самарская рассказала, что в ходе обстрела со стороны вооруженных формирований Украины, ранения получили пять жителей поселка, в том числе и двое тринадцатилетних детей.

- Одна девочка – инвалид, у нее порок сердца, она учится на индивидуальном обучении в пятом классе. И мальчик, он обучается у нас в восьмом классе, - сообщила «Комсомолке» Оксана Викторовна. - По предварительным данным, у мальчика открытые переломы двух ног и другие ранения – он госпитализирован в лечебное учреждение Донецка. У девочки более легкие ранения.

Также ранения получили трое взрослых, которые занимались временными работами по восстановлению клуба.

- Они ремонтировали крышу. И как раз во время этой работы начался обстрел, - говорит директор школы. - Среди раненых взрослых – двое мужчин и мама пострадавшей девочки. - Такого давно не было! Лупили по центру поселка, - сказала Самарская. – Мы думаем, что это делается целенаправленно.

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В результате обстрела Саханки со стороны ВСУ ранение получили двое детей и трое взрослых (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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