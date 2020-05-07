2020-05-07T18:22:25+03:00
Политика

Главы ДНР Денис Пушили: Мы требуем соответствующей реакции на циничные нарушения правил ведения войны

В результате обстрела Саханки со стороны ВСУ ранение получили двое детей и трое взрослых
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Пушилин подчеркнул, что миротворческие заявления Киева – лживыПушилин подчеркнул, что миротворческие заявления Киева – лживыФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сделал заявление по факту ужесточения обстрелов территории государство с украинской стороны.

- Украина ужесточила обстрелы территории Донецкой Народной Республики, цинично целясь в дома мирных жителей. Сегодня от разрыва снарядов ВФУ в селе Саханка ранены пять человек, из них двое подростков 13 лет, - сказал Пушилин.

Денис Владимирович напомнил, что три дня назад ранения получили три девочки и один взрослый, Также совсем недавно от гранаты, сброшенной с БПЛА, погибла девушка из Горловки.

- Вывод напрашивается сам: Украина не просто убивает жителей Донбасса, она целится по детям, молодым людям. В этих смертях прямая вина Зеленского, который за год у власти так и не удосужился отдать приказ о прекращении огня, - отметил Глава ДНР.

Пушилин подчеркнул, что миротворческие заявления Киева – лживы.

- Их опровергает кровь, слезы и страдания детей, гибнущих и получающих ранения от украинских снарядов, - говорит руководитель Республики. - Украина продолжает терроризировать население Республики, особенно рьяно это делая перед дорогими нам праздниками, в этот раз – в канун Дня Победы. Такие действия осуществимы для украинских вооруженных формирований из-за попустительства и безразличия мирового сообщества!

Глава ДНР потребовал соответствующей реакции на циничные нарушения правил войны и других норм гуманитарного права.

- Мы требуем соответствующей реакции на циничные нарушения правил ведения войны. Очередное игнорирование фактов ранения детей откроет окно Овертона по использованию жестокости и безнаказанности военных преступников. В преддверии Дня Победы над фашизмом еще раз призываем не допустить даже возможности повторения таких трагических уроков истории, - сказал Денис Пушилин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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