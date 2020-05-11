COVID-19 внес свои коррективы: Следующий призыв на Украине будут формировать из заробитчан
Украинское военное руководство разрабатывает план мобилизационных сборов для трудовых мигрантов, вернувшихся в страну из-за COVID-19. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.
- Генеральный штаб ВСУ планирует проведение призыва и мобилизации резервистов в особый период на срок до шести месяцев. Проведение мобилизационных мероприятий связано с возвращением из стран ЕС на Украину так называемых «заробитчан», которые уклонялись от призыва в ВСУ, находясь на заработках в европейских странах, — говорится в сообщении.
В Европе фиксируется вспышка коронавирусной инфекции, во многих странах введены карантинные меры для противодействия распространению болезни. Многие украинцы лишились работы и были вынуждены вернуться на родину.
По данным разведки, в общей сложности планируется призвать более 100 000 человек.
Читайте также
Фоторепортаж: «Бессмертный полк» в Донецке 2020 прошел в формате автопробега
Традиционный марш «Бессмертного полка» в Донецке 2020 перенесли, однако он прошел в формате автопробега (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU