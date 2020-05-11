2020-05-11T19:10:47+03:00
Политика

COVID-19 внес свои коррективы: Следующий призыв на Украине будут формировать из заробитчан

Вернувшихся домой украинцев проверят на патриотизм
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Заробитчан проверят на патриотизм. Фото: Русская ВеснаЗаробитчан проверят на патриотизм. Фото: Русская Весна
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Украинское военное руководство разрабатывает план мобилизационных сборов для трудовых мигрантов, вернувшихся в страну из-за COVID-19. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Генеральный штаб ВСУ планирует проведение призыва и мобилизации резервистов в особый период на срок до шести месяцев. Проведение мобилизационных мероприятий связано с возвращением из стран ЕС на Украину так называемых «заробитчан», которые уклонялись от призыва в ВСУ, находясь на заработках в европейских странах, — говорится в сообщении.

В Европе фиксируется вспышка коронавирусной инфекции, во многих странах введены карантинные меры для противодействия распространению болезни. Многие украинцы лишились работы и были вынуждены вернуться на родину.

По данным разведки, в общей сложности планируется призвать более 100 000 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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